Dr Desrespect risponde a Ninja sui cambiamenti di Fortnite

Sta facendo discutere una piccola "faida" che si è creata online tra Ninja e Dr Desrespect, due degli streamer più noti per quanto riguarda il popolarissimo Battle Royale di Epic Games, soprattutto dopo i cambiamenti dell'aggiornamento 8.20 di Fortnite.

Ninja si era infatti schierato contro i cambiamenti apportati, definendo il gioco noioso sia su Twitter che durante alcune live su Twitch, soprattutto per quanto riguarda il gioco a squadre e l'abolizione del fatto che, eliminando un avversario, si ricevessero materiali.

Dr Desrespect ha risposto al tweet di Ninja in maniera tutt'altro che pacata, accusandolo anzi di essere un piagnone e difendendo gli sviluppatori di Epic Games, che "sanno fare il loro lavoro".

Non si è fatta attendere la replica di Ninja, che ha twittato in risposta uno spezzone di un video dello stesso Dr Desrespect in cui dopo essere stato sconfitto disinstallava il gioco e lo definiva "uno schifo" e "una robetta per bambini".

Per la verità non è in effetti raro vedere Dr Desrespect schierarsi contro Fortnite. Lo è invece per quanto riguarda Ninja, che non aveva quasi mai usato toni critici nei confronti del Battle Royale. Vista la sua popolarità, Epic Games potrebbe addirittura decidere di tornare sui suoi passi e resettare i cambiamenti apportati.

Voi che ne pensate della questione? Vi state trovando bene con le ultime novità su Fortnite?