Dr. DisRespect abbandona una partita di COD Modern Warfare preso dalla rabbia, ecco perchè

Dr. DisRespect ha recentemente abbandonato una partita di Call of Duty Modern Warfare durante un livestream infuriandosi per i numerosi problemi riscontrati con lo sparatutto di Infinity Ward.

Il celebre streamer lamenta in particolar modo l'utilizzo eccessivo delle mine antiuomo e la presenza di molte armi non perfettamente bilanciate: "Non riesco nemmeno a vedere i nemici, non riesco a giocare e non voglio farlo, ci sono mine delle fot**** mine antiuomo su ogni singola finestra. Vi prego, riducete l'uso delle mine antiuomo e l'efficacia del fucile a pompa, è troppo potente!", queste le parole di Dr. DisRespect, che ha così interrotto la trasmissione per poi riprenderla pochi minuti dopo scusandosi con gli spettatori.

Recentemente, DisRespect (vero nome Herschel Beahm IV) è finito al centro del gossip per aver dichiarato di guadagnare milioni di dollari dal suo lavoro come streamer e presentatore di eventi, contro i 56.000 dollari annui percepiti dopo tre anni di lavoro nel team di Sledgehammer Games.