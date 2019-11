Dr Disrespect ai meno abili su Call of Duty: 'Andate a giocare a Minecraft o Pokémon'

Dr. Disrespect è sicuramente uno degli streamer più importanti e conosciuti al mondo, ma spesso e volentieri fa davvero poco per farsi volere bene da tutti. La sua è una personalità piuttosto controversa, e non è raro vederlo lasciarsi andare in sfuriate in diretta su Twitch, ad esempio.

O ancora, a rivolgersi in maniera poco rispettosa (nomen omen) nei confronti dei suoi avversari, un po' come è avvenuto in una delle sue ultime dirette. Dopo aver eliminato un altro giocatore in maniera per la verità effettivamente piuttosto facile, il baffuto content creator ha iniziato a suggerire al malcapitato di provare giochi più adatti alle sue capacità, per così dire.

"Bah, preso! Prima cosa, quel tizio dovrebbe cancellare il gioco. Vai a giocare a Minecraft con le tue sorelline, sulla tua piccola Nintendo Switch, quella così carina e colorata. Hai preso la tua cover personalizzata per Nintendo Switch, eh? Quella bianca e rosa e pucciosa e gialla che si abbina ai Pokémon? Non vedi l'ora, vero? Vai fuori dal mio gioco!".

In pratica, se non sei abbastanza abile per giocare a Call of Duty, puoi sempre darti a Minecraft o ai Pokémon, per Dr. Disrespect. Senz'altro un ottimo modo per fare amicizia con due delle community più popolate di sempre. Trovate il video dell'episodio in calce alla news, la sfuriata parte al minuto 2:40:45.

In passato Dr. Disrespect si era schierato contro i camper su Call of Duty Modern Warfare. Peraltro, a proposito del titolo di Activision, su Call of Duty Modern Warfare c'è un omaggio a Dr. Disrespect.