Dr Disrespect annuncia vendita di NFT per il suo primo videogioco, piovono già critiche

Il grande annuncio di Dr Disrespect fissato per il 15 marzo 2022 potrebbe non convincervi affatto: il Doc, noto altrimenti come Guy Beahm IV, ha svelato che un aspetto focus del suo primo videogioco coinvolgerà gli NFT, i quali consentiranno presumibilmente di accedere in anteprima al titolo di Midnight Society.

Chiamato Founders Access Pass, questo NFT sarà riservato a un “gruppo selezionato” di 10.000 membri della sua community, i quali potranno decidere se spendere 50 Dollari per ottenerne uno. Questo primo pass sarà scambiabile su Opensea e altri market dopo 30 giorni, e accessibile solamente per coloro che soddisferanno criteri relativi a:

Quanto tempo è passato dall’entrata nella community di Midnight Society;

Il tempo di attività nella community;

Il tempo di attività in quanto giocatore, content creator o sviluppatore;

La concezione personale di ciò che rende uno sparatutto PvP ottimo.

Come spiegato da Robert Bowling, ex Creative Strategist di Infinity Ward e ora Studio Head di Midnight Society, “stiamo cercando di sfruttare la forza collettiva della nostra community per andare avanti durante le fasi cruciali dello sviluppo iniziale del progetto. Ciò significa costruire un'infrastruttura che consenta ai partecipanti attivi della nostra comunità di sperimentare ambienti, armi, movimento e altri principi fondamentali del gameplay in una fase in cui il loro feedback, input e guida possono essere incorporati”.

Il pass consentirà quindi di accedere alla versione Early Access del titolo in questione, avere diritto di voto nelle decisioni chiave lato design, ottenere un elemento cosmetico personalizzato e unico chiamato VisorCortex ID, il quale potrà essere utilizzato sul proprio personaggio di gioco e verrà generato proceduralmente con tratti differenti, e avere accesso prioritario a eventi digitali e conventions alle quali parteciperà Midnight Society.

La reazione all'annuncio non è stata del tutto positiva e su Reddit sono già piovute le prime critiche, seppur caute. Alcuni utenti sono incerti della bontà del progetto NFT come metodo di finanziamento del videogioco, altri nutrono dubbi sull’eccessivo focus sull’economia in-game prima ancora di mostrare al pubblico il gioco stesso.

Con questi presupposti riuscirà Midnight Society a riscuotere il successo sperato? Staremo a vedere.

Nel mentre, il Doc e Twitch hanno concluso pacificamente la contesa legale tra loro.