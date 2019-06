Dr. Disrespect avvistato alle Finals NBA... in costume di scena

Chi segue Dr Disrespect sa quanto il simpatico baffone sia un fan dell'NBA e del basket in generale, nonché un tifoso dei Golden State Warriors, che quest'anno stanno affrontando i Toronto Raptors nelle finali dei playoff NBA per il titolo.

Quelli che tra di voi sono a loro volta appassionati di basket, è probabile che si siano imbattuti proprio nel Doc durante la partita andata in onda ieri, visto che tra gli spettatori è apparso proprio lui, nel suo inconfondibile costume di scena.

Particolarmente azzeccata è stata infatti la scelta del posto dello streamer, che si trovava praticamente al centro del campo, ed era spessissimo inquadrato dalle telecamere, e vestito con la sua iconica parrucca, gli occhiali da sole, le cuffie da gaming e una bizzarra sciarpa blu a completare il tutto, era anche particolarmente distinguibile in mezzo alla folla.

Sul perché non abbia deciso di andarci in abiti "normali" solo lui può saperlo. E chissà cosa avrà pensato chi non ha familiarità con il mondo degli eSports e si sarà ritrovato di fianco a lui...

Potete ammirare l'outfit del Doc nelle foto in calce alla news, scattate direttamente da alcuni spettatori del match in TV. Se volete approfondire sul personaggio, sappiate che è un po' fumantino: Dr Disrespect se l'è presa con Epic Games più volte per via di Fortnite, e qui trovate uno dei più epici ragequit di Dr Disrespect.