Dr. DisRespect bannato da Twitch, ma nessuno conosce ancora i motivi

Alla fine della scorsa settimana Dr. DisRespect è stato bannato da Twitch. Il motivo? Il celebre streamer afferma di non sapere le motivazioni che hanno portato al suo allontanamento e secondo alcuni, non le scoprire mai.

Forbes ha fatto un parallelismo con l'account di Twitch di Donald Trump, anche il Presidente degli Stati Uniti è stato bannato dalla piattaforma ma in questo caso è stato subito fornito un motivo ben preciso mentre nel caso di DisRespect le cose non sono andate così.

Ad oggi come detto Amazon (proprietaria di Twitch) non ha fornito alcuna motivazione sui motivi che hanno portato al ban di uno degli streamer più seguiti della piattaforma. Perchè non ci sono informazioni a riguardo? Molti giudicano piuttosto strana questa situazione, considerando che al giorno d'oggi notizie del genere si diffondono molto rapidamente... forse c'è la volontà di rendere meno nota possibile la vicenda legata al ban?

Difficile dirlo, lo stesso Herschel come detto si è limitato a confermare il ban dichiarando però di non conoscerne le motivazioni, nelle scorse ore inoltre anche le GIF di Dr. DisRespect sono state rimosse... segno di una rottura definitiva con la piattaforma di streaming?

E voi cosa ne pensate? Quali motivazioni possono aver portato Twitch a bannare definitivamente il Dr. DisRespect?