Dr. Disrespect è stato bannato da Twitch per una live in un bagno pubblico all'E3

Se il nome Guy Beahm non vi dice niente, probabilmente non seguite molto la scena degli streamer di Twitch. Si tratta infatti di Dr. Disrespect, uno dei più popolari creatori di contenuti, che è stato però appena bannato dalla celebre piattaforma di streaming.

Dr. Disrespect si trova in questi giorni all'E3 dove sta seguendo la manifestazione losangelina, ed ha ben pensato di effettuare una diretta all'interno di un bagno pubblico. Il cameraman lo ha infatti seguito all'interno della toilette e ripreso da dietro mentre beh... urinava, senza contare che nel frattempo sono comparsi all'interno del video, diverse persone che ovviamente non hanno dato la propria autorizzazione ad essere ripresi all'interno di un bagno, inclusi alcuni che potrebbero essere minorenni.

In seguito all' "incidente", lo stream di Dr. Disrespect è stato chiuso ed il suo canale è stato sospeso, ed è tuttora inaccessibile, mentre la maggior parte delle clip incriminate è stata rimossa. Si tratta di una violazione piuttosto palese (e per la verità anche abbastanza ingenua) delle regole della community di Twitch, e anche della legge dello Stato della California, che ovviamente proibisce di filmare all'interno dei bagni pubblici.

Staremo a vedere cosa comporterà per il futuro dello streamer. Che ne pensate della vicenda?