Dr Disrespect contro COD Warzone 2: 'senza cambiamenti durerà solo un mese'

Si parla sempre più spesso di Call of Duty Warzone 2, la nuova versione del celebre battle royale di Activision incentrato sulla sua serie di punta. Nelle scorse settimane Infinity Ward ha ribadito che COD Warzone 2 esce entro fine 2022 e presto dovremmo conoscere molti più dettagli.

Qualcuno però si dice molto scettico sul successo del nuovo Warzone e, anzi, sottolinea che senza cambiamenti rilevanti potrebbe avere vita molto breve. Ad esprimersi negativamente sul gioco è Dr Disrespect, il famoso streamer che già adesso, con il COD Warzone originale, è spesso tutt'altro che tenero con l'opera. Nel corso di un recente livestream, infatti, l'uomo ha nuovamente criticato lo stile e la struttura del gioco intero, invocando a gran voce delle modifiche per la nuova versione.

"L'audio fa schifo, davvero. Le mappe fanno schifo come l'audio. Non mi sorprende che nessuno ci gioca più, nessuno, è ormai morto", ha tuonato lo streamer dopo essere stato sconfitto da un avversario che non aveva potuto sentire in alcun modo. Subito dopo il Doc viene sconfitto nel Gulag da un nemico difficile da vedere a causa dell'oscurità, che lo ha spinto ad esprimere la sua profezia su Warzone 2: "Non si vede nulla, mi fa impazzire. Io lo dico: a Modern Warfare 2 e Warzone 2 do solo un mese dopo il lancio. Incrocio le dita sulla possibilità che cambino qualcosa, ma se continuano a fare questo tipo di schifezze, con questa formula ludica e con queste scelte di design, questo franchise è morto".

Cosa ne pensate dello sfogo di Dr Disrespect? Serviranno davvero cambiamenti sostanziali per il gameplay di COD Warzone 2? Nel frattempo sembra che COD Warzone 2 debutterà con la modalità DMZ, almeno stando all'ESRB.