Dr Disrespect: 'COD Warzone è il Battle Royale più divertente in circolazione'

Sebbene il noto streamer non abbia riservato parole di elogio nei confronti della Stagione 2 del Battle Royale, Dr Disrespect ha conclamato Call of Duty Warzone il Battle Royale più divertente attualmente in circolazione.

Seppur vero che il controverso content creator ritenga alquanto insoddisfacente la quantità dei contenuti apportati agli inizi di questa nuova Season, nel corso di un recente livestream ha difeso il titolo di Activision replicando ad uno spettatore che ha definito Warzone "un gioco morto".

Ci sono diverse ragioni per cui Dr Disrespect ritiene il COD Warzone il miglior Battle Royale. Tanto per cominciare, ritiene il suo gameplay di grande intrattenimento, forte di un ritmo di gioco particolarmente sostenuto. Tratti fondamentali dell'esperienza che spingono gli utenti ad essere attivi durante le partite, cercando costantemente lo scontro con gli altri Operatori. Per quanto ritenga Apex Legends un altro ottimo esempio di BR, in Warzone si raggiungono una fluidità e dinamicità generali che lo streamer non vede presente in altri congeneri.

Un altro motivo per il quale il titolo è stato premiato, è la grande varietà di armi a disposizione dei giocatori che si fiondano in quel di Verdansk. È possibile infatti sperimentare a fondo le capacità delle armi fino a trovare il setup perfetto per ogni stile di gioco, e l'unione degli arsenali di Modern Warfare e Cold War ha certamente accentuato questo aspetto del titolo e amplificato la libertà di scelta a disposizione di tutti.

Nel mentre i rumor che vogliono un'imminente esplosione di Verdansk si fanno sempre più insistenti, sono stati già segnalati i primi gravi bug della Stagione 2, per cui alcuni giocatori sono diventati immortali nella modalità Ritorno su Rebirth Island.