Dr Disrespect, ma che combini? Lo streamer perde a COD Warzone e sfascia la scrivania

Nel corso di una partita a Call of Duty Warzone disputata con TimTheTatman e ZLaner, Dr Disrespect ha perso le staffe e si è lasciato andare ad uno dei suoi (ormai frequenti) impeti di rabbia: la personalità di YouTube Gaming bannata da ha distrutto in diretta la sua scrivania e parte della sua costosissima attrezzatura da streamer.

Tutto è avvenuto durante una "rimpatriata videoludica" organizzata per celebrare l'ingresso su YouTube di TimTheTatman. Insieme al suo vecchio amico, Dr Disrespect ha dato prova delle sue capacità fino a quando, bersagliato dai colpi delle squadre avversarie, si è visto costretto a combattere nel Gulag per poter riottenere l'accesso alla mappa battle royale.

Purtroppo per il Doc, la sfida nel "purgatorio digitale" di COD Warzone non ha sortito gli effetti sperati e si è conclusa con una sconfitta definitiva. Impossibilitato a effettuare il respawn, il vulcanico streamer è andato in escandescenze e, ormai fuori di sé dalla rabbia, ha dato un pugno alla scrivania così forte da bloccare momentaneamente il flusso video.

A quel punto, Dr Disrespect si è accorto di averla "fatta grossa" e, dopo essersi alzato per sincerarsi delle condizioni della sua attrezzattura, si è mostrato affranto ai suoi follower nel constatare come il pugno appena assestato fosse stato tanto forte da distruggere il suo microfono.

Nelle risate generali di TimTheTatMan e ZLaner, il Doc non ha potuto controbattere e si è limitato a proseguire la trasmissione controllando quali altri danni avesse provocato (involontariamente?) alla sua postazione da streamer: nel video che immortala la scena si scorge anche un cedimento del green screen alle sue spalle e il momento esatto in cui il pugno interrompe il flusso della trasmissione.