Dr. Disrespect debutta in un videogioco, ora è una star di Rogue Company

Il celebre streamer Dr Disrespect ha vissuto mesi piuttosto intesi dal punto di vista professionale dopo il ban da Twitch, adesso però le cose sembrano andare meglio, tanto che Herschel "Guy" Beahm IV (questo il suo vero nome) è diventato protagonista di un videogioco!

Parliamo di Rogue Company, videogioco che ospita la mappa The Arena disegnata proprio da Disrespect, inoltre è disponibile anche una skin che riprende l'aspetto di Guy, con tanto di celebri baffoni e occhiali scuri divenuti ormai iconici dopo anni passati a streammare su Twitch.

Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra prova di Rogue Company ricordandovi che il gioco è free to play e disponibile in Open Beta su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.: "Rogue Company si smarca ufficialmente dalla closed beta e passa al modello free to play con l'aggiornamento che ne segna il debutto (e introduce anche un nuovo combattente: Dalhia). Il TPS del neonato studio di sviluppo interno ad Hi-Rez si propone al pubblico forte di grandi ambizioni (su tutte il cross-play e la cross progression) e di alcune buone idee che lo possono far spiccare nel mare magnum dei tactical shooter odierni."