Dr Disrespect 'dimenticato' dagli eSports Awards 2021: lo streamer sbotta sui social

Non bastasse la querelle su Dr Disrespect nella lista nera di EA, il famoso streamer trova il tempo di sbottare contro gli organizzatori degli eSports Awards 2021 per la sua mancata partecipazione allo show dopo l'allontanamento da Twitch.

La spinosa questione del ban da Twitch di Dr Disrespect costa così al noto creatore di contenuti la mancata partecipazione agli eSports Awards 2021, la kermesse videoludica che premia ogni anno i pro player, gli allenatori, i commentatori, i portali online e gli streamer più seguiti del settore.

A detta della star di YouTube, il "pomo della discordia" è rappresentato dal passaggio della cerimonia degli eSports Awards su Twitch. Nel trattare il tema in uno dei suoi ultimi streaming, Dr Disrespect ha sostenuto che "in passato c'è sempre stato un buon feeling con gli eSports Awards. Ma in quest'ultimo evento non si sono nemmeno degnati di nominare il Doc. Non mi hanno nemmeno citato in nessun post sui social, niente di niente. Voglio dire, nel primo anno sono stato completamente dimenticato, e ora la cosa si sta ripetendo...".

Come sottolineato dai giornalisti di Dexerto, il regolamento di Twitch vieta a chi organizza eventi sulla propria piattaforma di streaming di promuovere attività che coinvolgono, appunto, creatori di contenuti bannati. Per Dr Disrespect, però, la colpa di questa sedicente "censura" è degli organizzatori degli eSports Awards: "Non mi hanno coinvolto in nessun modo! Per quello che mi riguarda, la loro credibilità è...", evitando di proseguire nel discorso per non essere raggiunto da ulteriori sanzioni.