Che fine ha fatto Dr. Disrespect? Ecco cosa sta facendo!

Dr Disrespect non ha certo bisogno di presentazioni: è uno dei più famosi ed amati influencer videoludici a livello mondiale, noto soprattutto per le sue partite a battle royale quali COD Warzone, Fortnite e PUBG. Ma non chiamatelo "gamer professionista", dato che lui stesso preferisce definirsi un semplice intrattenitore.

Che fine ha fatto e cosa sta facendo Dr Disrespect? Herschel Beahm IV, questo il suo vero nome, ha avuto un ultimo anno abbastanza particolare: a giugno del 2020 è stato infatti bannato in maniera permanente da Twitch, dove aveva raggiunto oltre 4 milioni di seguaci. Ancora oggi non è mai stato rivelato il motivo per cui il popolarissimo servizio di live streaming ha deciso di allontanare in maniera definitiva uno dei suoi influencer di punta. In seguito alla vicenda Dr Disrespect ha avuto problemi d'ansia come confessato da lui stesso, ma nonostante ciò è ritornato a fare stream su Youtube dall'agosto 2020 e da allora continua a comparire con regolare frequenza all'interno della piattaforma.

Nel mentre Beahm si è dato anche alla scrittura: il suo libro di memorie intitolato Violence. Speed. Momentum, pubblicato per l'esattezza lo scorso 30 marzo. Di recente, inoltre, Dr Disrespect si è stufato di COD Warzone definendolo ingiocabile, cambiando idea rispetto a quando affermato un paio di mesi prima dove aveva definito COD Warzone il battle royale più divertente in circolazione. Si tratta di un vero addio? Lo scopriremo in futuro attraverso le sue future live.