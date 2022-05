Dr Disrespect contro YouTube: 'Non supportano mai i creator', parla anche xQc

Il rapporto tra Twitch e Dr Disrespect si è incrinato notevolmente dopo il ban dalla piattaforma viola avvenuto nel 2020. Le sue statistiche da record su YouTube, però, non rappresentano affatto un buon rapporto tra le due parti; anzi, lo stesso Doc si sta lamentando di YouTube Gaming e del rapporto che il team rosso ha con gli streamer.

Su Twitter egli si è scagliato apertamente contro YouTube Gaming “smettendo di seguire” la piattaforma sui social network e lamentandosi senza filtri della mancanza di supporto verso i content creator: “Perché dovrei supportarli, se loro non ci supportano affatto?”. Non è chiaro se qualche evento particolare dietro le quinte abbia scatenato il Doc, ma diversi suoi follower hanno deciso di seguirlo in questa critica e anche altri content creator.

Il celebre streamer Felix "xQc" Lengyel, infatti, proprio dopo avere visto un video del collega Ludwig ha cercato di spiegare al suo pubblico i pro e i contro del passaggio a YouTube Gaming: da una parte, su Twitch è come se si fosse in “un’arena di gladiatori, piena di combattenti” pronti a lottare per essere tra gli streamer migliori al mondo; dall’altra, su YouTube ci si trova con un enorme stipendio ma in un’isola senza rivali e senza motivazione per creare contenuti interessanti da proporre agli spettatori.

Emerge quindi un dubbio importante: cercare di immergersi in un mare di pecunia, o mantenere la motivazione più alta possibile per la creazione di ottimi contenuti, magari con altri colleghi e, perché no, rivali?

Nel frattempo, il Doc è anche al lavoro su un album discografico.