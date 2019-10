Dr. DisRespect guadagna milioni di dollari l'anno contro i 56.000$ del suo vecchio lavoro

Non è un mistero che Dr. DisRespect (al secolo Herschel Beahm IV) abbia lavorato nell'industria dei videogiochi come programmatore, game e level designer, distinguendosi in particolar modo per il suo lavoro in Sledgehammer Games avendo contribuito allo sviluppo di Call of Duty Advanced Warfare.

Come dipendente di Sledgehammer, Herschel guadagnava 56.000 dollari l'anno oltre ad un bonus (non quantificato) per aver lavorato almeno tre anni nella compagnia. Cifre decisamente basse rispetto agli attuali guadagni dello streamer:

"Posso dirvi che il mio vecchio stipendio annuale è malapena pari ad un mio attuale stipendio mensile", afferma Dr. DisRespect, il quale non ha mai fatto mistero di incassare circa 100.000 dollari al mese dal suo lavoro su Twitch, questo senza contare i guadagni di YouTube (il suo canale conta oltre un milione di iscritti) e delle altre attività legate al suo essere personaggio pubblico, come i dibattiti e le partecipazioni alle fiere di settore, agli eventi ed ai tornei eSports.

Ad oggi Dr. DisRespect può contare su 3.7 milioni di follower e le sue trasmissioni sono seguite mediamente da 20.000 spettatori con picchi massimi di 300.000 utenti, davvero niente male considerando che tutto questo è iniziato come hobby nel 2016, per staccare dallo stress del lavoro di level designer.