Dr Disrespect, il mistero si infittisce: tutte le sue GIF spariscono dal web

A pochi giorni dal ban permanente del Dr Disrespect da Twitch continuano a verificarsi avvenimenti molto strani intorno al celebre streamer. Stando infatti ad alcune segnalazioni degli utenti, le GIF legate al personaggio sono misteriosamente sparite da alcuni siti web.

Parliamo nello specifico di GIPHY, celebre portale che raccoglie numerose GIF e permette agli utenti di condividerle grazie all'integrazione con i più popolari social network. Sul sito web le immagini del baffuto streamer con gli occhiali da sole sono infatti sparite e, anche in questo caso, il portale non ha voluto commentare in alcun modo la faccenda, esattamente come già accaduto con Twitch e gli sponsor dello streamer. Insomma, la situazione diventa ogni giorno più strana e sembra ormai chiaro che a nostra insaputa stia accadendo qualcosa di grosso che, con tutta probabilità, verremo a sapere tra un po' di tempo. Nel frattempo Twitch ha rimborsato tutti gli abbonamenti del Dr Disrespect, ulteriore segno della volontà di prendere le distanze dall'influencer.

In attesa di scoprire maggiori dettagli, vi ricordiamo che presto Ninja e Shroud potrebbero fare il proprio ritorno su Twitch in seguito alla chiusura di Mixer, la piattaforma targata Microsoft.