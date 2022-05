Dr Disrespect mostra su Twitter set LEGO di lui e la sua Lamborghini: fan impazziscono

Dopo avere annunciato di essere al lavoro su un album discografico facendo ascoltare un’anteprima al suoi fan in diretta streaming, Dr Disrespect sorprende tutti mostrando sui suoi canali social un set LEGO dedicato al Doc e alla sua Lamborghini virtuale: si tratta di un set davvero in arrivo nei negozi?

Su Twitter il Doc, altrimenti noto come Guy Beahm IV, ha pubblicato una fotografia-render della scatola LEGO-The Doc aggiungendoci la didascalia “Speed, Momentum, Legos”. Questo presunto set si comporrebbe di 2646 pezzi, tra cui due palme, il logo di Dr Disrespect, la Lamborghini rossa e la versione mini del Doc stesso. Insomma, il set perfetto per tutti i suoi fan che, proprio su Twitter, si sono scatenati alla ricerca del detto set LEGO.

L’azienda danese però non sembra avere effettivamente lanciato questa collezione dedicata allo streamer; pertanto, a meno che non si tratti di un’anteprima concessa dal Doc stesso al Champions Club, in realtà è un semplice render fatto per incuriosire i follower. Qualche utente è riuscito a rintracciare la minifigure di Dr Disrespect su siti di terze parti, ma si tratta di un modellino non ufficiale LEGO in vendita proprio per coloro che apprezzano il content creator. Chissà, quindi, se in futuro vedremo nascere un’effettiva collaborazione tra l’iconico brand di Billund e il Doc.

A proposito di LEGO, preparatevi al LEGO CON 2022 del 18 giugno!