Dr. DisRespect al posto di Mr. X grazie ad una nuova mod di Resident Evil 2 Remake!

Vi abbiamo segnalato numerose mod di Resident Evil 2 Remake, tutte indubbiamente spassose: quella di oggi, tuttavia, potrebbe tranquillamente essere riconosciuta come la più folle in assoluto.

Il temibile Mr. X è stato giù più volte rimpiazzato con personaggi di fantasia, come Jason da Venerdì 13, Pennywise il Clown da IT e persino il Trenino Thomas. Ad un modder è però venuta la brillante (?) idea di smetterla con personaggi di finzione e rimpiazzare Mr. X con un volto ben noto a molti videogiocatori, ovvero il celebre content creator Dr. Disrespect! Il modello poligonale è stato ricreato con attenzione, e presenta tutti i tratti distintivi dello streamer, come gli occhiali da sole, i baffi, le cuffie, la parrucca con l'acconciatura mullet e il gilet rosso. Quando colpisce lo sventurato giocatore proferisce anche il suo celebre urlo "Raul".

Potete vedere Dr. Disrespect in azione nel video allegato in calce a questa notizia, mentre se siete interessati al download, ovviamente possibile solamente su Personal Computer, dovete dirigervi su NexusMods. Resident Evil 2 Remake, ricordiamo, è disponibile anche PlayStation 4 e Xbox One.