Dr Disrespect non ama Fortnite, ma apprezza le live di Tfue

Dr Disrespect è una delle personalità più focose per quanto riguarda gli streamer, e già in passato lo abbiamo visto scagliarsi contro... beh, praticamente qualsiasi cosa. Il carattere fumantino del Doc però non gli impedisce di apprezzare di tanto in tanto anche dei suoi colleghi.

In una recente clip infatti, Dr Disrespect ha dichiarato di ammirare Tfue, uno dei giocatori più forti di Fortnite in circolazione, e anch'esso proprietario di un canale Twitch da oltre 100mila visualizzazioni al giorno.

Stando al Doc, Tfue è uno dei suoi streamer preferiti, per il semplice motivo che è sempre interessante guardare le sue partite online (nonostante Fortnite sia il suo campo di battaglia principale) perché, stando alle sue parole, ad ogni video offre gameplay di primo livello, ed è in grado di insegnarti sempre qualcosa.

Come detto in apertura, si tratta in effetti di uno dei migliori giocatori di Fortnite, gioco che gli ha dato la popolarità di cui gode attualmente, tanto da essersi già qualificato per la Coppa del Mondo di Fortnite. Chissà dunque se Dr Disrespect farà il tifo per lui anche in quell'occasione.

Se siete amanti del Battle Royale, in ogni caso, restate sintonizzati sulle nostre pagine, visto che domani arriverà l'aggiornamento 9.0 di Fortnite.