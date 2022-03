Dr Disrespect non ha bisogno di Twitch: le statistiche da record su YouTube

Sebbene il mistero che circonda il ban di Dr Disrespect da Twitch risalente al 2020 non sia ancora stato risolto, la controversia legale tra lo streamer e la piattaforma viola si è finalmente conclusa in maniera risolutiva: Doc non si farà più vedere da quelle parti e rimarrà su YouTube, dove in questi anni ha conquistato un pubblico molto vasto.

A giudicare dalle statistiche recentemente condivise in rete da Stream Hatchet, Dr Disrespect non ha affatto bisogno di Twitch. I numeri, che fotografano l'andamento dell'audience dal febbraio del 2021 al febbraio di quest'anno, indicano una media di 1,9 milioni di ore visualizzate ogni mese, con un picco di 2,69 milioni registrato lo scorso dicembre. Doc è costantemente sopra quota due milioni dal settembre del 2021 e non dà segnali di cedimento.

Non meno importante, il +48% di ore visualizzate rispetto al 2020, ossia il primo anno trascorso su YouTube. Sulla piattaforma di Google, Doc ha anche fatto registrare un picco di spettatori collegati contemporaneamente più elevato: 500 mila su YouTube contro i 388 mila registrati in passato su Twitch.

Alla visione di questi dati, Dr Disrespect non ha potuto fare a meno di gongolare. Pienamente in linea con il suo personaggio, li ha commentati twittando: "Potente, atletico, di bell'aspetto... sono il pacchetto completo".