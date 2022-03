Dr Disrespect: non solo streaming e videogiochi, ha un album discografico in lavorazione?

A Dr Disrespect non bastava l’annuncio della vendita di NFT per il suo primo videogioco: in una delle sue ultime dirette streaming su YouTube, egli si è lasciato sfuggire un’anteprima di una sua canzone. Ebbene sì, il Doc sta preparando un album da rilasciare sul mercato: cosa sappiamo a oggi?

Nell'ultima live di Dr. Disrespect su YouTube, a circa 35 minuti inizia un piccolo “sketch” in cui viene chiamato da un collega fittizio che gli consiglia di riprodurre un sample in anteprima al pubblico: “Hai una nuova bozza? È ancora work in progress? Vuoi che la riproduca [in diretta] anche se non è completa, anche se non abbiamo completato le armonie?”

Dopodiché, il Doc concede effettivamente al pubblico una breve preview della canzone che, con un orecchio attento, si comprenderà essere un remix della colonna sonora principale di Interstellar, il rinomato film di Christopher Nolan. Su tale base, il produttore Volkor X sarebbe intervenuto con le opportune modifiche, aggiungendoci poi la voce di Dr Disrespect: il risultato finale sembra essere un progetto synthwave-retrowave nello stile del Doc, replicando l’estetica dei suoi stream e ritornando al grande successo di tracce originali come “Gillette (The Best A Man Can Get)” di 199X.

A ciò si aggiungono, quindi, gli altri progetti paralleli che sono lo studio di videogiochi Midnight Society, il bourbon firmato dal Doc e uno show televisivo di animazione. Insomma, lo streamer noto anche come Guy Beahm IV sembra voler proprio capitalizzare il più possibile sul suo successo.

A tale proposito, eccovi le sue ultime statistiche da record su YouTube.