Dr. Disrespect non tornerà mai più su Twitch dopo il ban

Dr. Disrespect è un fiume in piena nella sua prima intervista dopo il ban da Twitch, raggiunto dalla redazione di PCGamer, Herschel Beahm IV (questo il vero nome dello streamer) ha ribadito che non tornerà mai più sulla piattaforma di Amazon.

Beahm sta considerando un'azione legale contro Twitch accusando la compagnia di aver avuto una cattiva gestione della comunicazione legata al suo ban, fattore questo che starebbe causando non pochi problemi (psicologici, burocratici ed economici) a Herschel, il quale a tutt'oggi non è a conoscenza dei motivi che hanno portato al ban, nonostante godesse di un contratto di esclusiva con Twitch.

Lo stramer fa sapere di non potere dire molto in merito ma di aver assunto un avvocato per vederci chiaro, una cosa però è certa "non tornerò mai più su Twitch", queste le parole pronunciate da Beahm durante l'intervista. Herschel si dice stupito del fatto che l'assistenza sia riuscita a rispondere alle sue richieste solamente con un messaggio generico precompilato, in tutto questo tempo non è stato possibile parlare con un referente e nessuno sa bene quali siano i motivi che hanno portato al ban.

Dr. Disrespect potrebbe ora passare a YouTube Gaming così come il collega Ninja, si tratta però solamente di rumor, restiamo in attesa di eventuali conferme o smentite.