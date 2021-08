Dr Disrespect ha perso un mucchio di soldi a causa del ban da Twitch

Dr Disrespect ha finalmente scoperto i motivi del ban da Twitch dello scorso anno, ma purtroppo non può renderli pubblici poiché si appresta ad avviare una battaglia legale contro il colosso dello streaming videoludico. Ciò non ha tuttavia impedito al pittoresco streamer di svelare qualche altro dettaglio in merito alla faccenda.

Herschel "Guy" Beahm IV, questo il suo vero nome, ha dichiarato che il ban da Twitch ha avuto delle grosse ripercussioni sui suoi introiti, che sono letteralmente crollati. Dr Disrespect non ha svelato l'esatto ammontare delle cifre, ma ha spiegato che su YouTube Gaming, la piattaforma sulla quale sta continuando la sua attività, sta guadagnando appena il 25% di ciò che solitamente metteva in tasca, senza contare tutti i contratti di sponsorizzazione che ha perso durante la transizione.

"Un sacco di persone dicono: 'Doc, stai andando alla grande, sei incredibile'. Ascoltate, abbiamo sicuramente cercato di tirare fuori il meglio da ciò che avevamo... ma il ban da Twitch ci ha davvero colpiti, non solo da un punto di vista finanziario, ma anche da quello del network", ha affermato Dr Disrespect. "Dopo tutte le relazioni che abbiamo costruito negli ultimi cinque anni, come quelle con Activision ed EA, tutti hanno cominciato a chiedersi: 'Perché è stato bannato'?".

Doc ha affermato di essere stato messo in "lista nera" e "shadow bannato" da diverse realtà, un'esperienza che ha descritto come una "montagna russa di emozioni", oltre che "scoraggiante".