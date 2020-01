Dr Disrespect prende in giro BadBunny: continua la disputa tra i due streamer

Negli scorsi giorni è scoppiata una polemica piuttosto accesa per chi segue il mondo degli streamer, quando BadBunny durante una sua diretta, ha iniziato a lamentarsi delle poche donazioni che i suoi fan elargiscono al suo canale. "Sto lavorando gratis", ha detto la streamer in diretta.

La cosa, come prevedibile, non è rimasta inosservata. Soprattutto quando in giro c'è uno come Dr Disrespect, pronto ad azzannarti al minimo passo falso, e in effetti stavolta l'occasione era di quelle ghiotte.

Ecco dunque che il baffuto creatore di contenuti ed ex pro gamer, ha preso in giro BadBunny inscenando uno sketch durate una sua diretta. Lo streamer era inquadrato in macchina, mentre parlava al telefono col suo agente, fingendo di non accorgersi della telecamera prendendo chiaramente in giro BadBunny, utilizzando alcune frasi dette durante lo show incriminato.

"Sono in onda da quasi 10 minuti, e non c'è abbastanza gente che si iscrive al canale. Io non lavoro gratis!", e "Se stanno lì seduti a guardarmi gratis mi incazzerò come una bestia! Fuori le donazioni!", sono alcune delle frasi dette da Dr Disrespect, prima di accorgersi della telecamera e tornare "normale".

Insomma, non sarà uno scontro tra i migliori pensatori della nostra epoca, però almeno qualche risata ogni tanto ce la strappano.

