Dr Disrespect: problemi d'ansia per lo streamer a causa del ban da Twitch

Nel corso degli ultimi mesi si è parlato a più riprese della misteriosa vicenda riguardante il Dr Disrespect, che insieme a Ninja e Shroud è tra gli stramer più famosi e seguiti del mondo. L'uomo è infatti stato bannato da Twitch e, sebbene siano ormai trascorsi mesi dalla vicenda, non sono ancora chiare le motivazioni dietro questa decisione.

Di recente Dr Disrespect è tornato a trasmettere le proprie partite utilizzando come piattaforma di riferimento YouTube Gaming, sulla quale la sua stream di debutto ha fatto un record di spettatori. Malgrado il successo, però, sembra che i problemi con Twitch stiano dando qualche grattacapo al personaggio, afflitto da alcuni problemi di salute.

Ecco di seguito le parole dello streamer:

"Il fatto che sono in diretta su YouTube rappresenta per me un ritorno ed è fantastico, ma sto avendo degli attacchi d'ansia con una certa frequenza e sarò onesto: è difficile gestirli."

Stando alle ultime dichiarazioni di Dr Disrespect, è in corso un percorso attraverso il quale lo streamer sta cercando di trovare una soluzione a questa problematica, che in alcuni casi lascia trasparire persino durante le sue live un alone di tristezza.

In ogni caso non è ancora stato diffuso il motivo del ban da Twitch e nessuno ha idea delle cause che hanno spinto la piattaforma di streaming targata Amazon ad allontanare una delle sue "galline dalle uova d'oro".