Dr Disrespect pronto a fare un grande annuncio: si tratta del suo gioco?

Proprio di recente vi abbiamo svelato le statistiche da record su YouTube di Dr Disrespect, lo streamer ed influencer fuori dalle righe che sembra si stia preparando a qualcosa di molto grosso.

I canali social ufficiali del Dr Disrespect hanno infatti accolto un nuovo post contenente il teaser per un grande annuncio. Purtroppo non sembrano esservi indizi all'interno del messaggio o del video, accompagnato dall'hashtag #DAYZERO, e al momento non sappiamo altro se non che il reveal avverrà sul popolare canale YouTube del personaggio domani, martedì 15 marzo 2022, alle ore 18:00 del fuso orario italiano.

Chi segue da tempo lo streamer sa bene che tra i progetti in lavorazione vi è anche un videogioco (nel passato di Dr Disrespect vi è Call of Duty, gioco Activision per il quale ha ricoperto il ruolo di level designer e community manager), ma è improbabile che l'annuncio del titolo possa avvenire a così breve distanza dalla comunicazione dell'inizio dei lavori. C'è anche chi sostiene che il reveal di domani abbia a che vedere con gli NFT e non è da escludere che lo streamer voglia cavalcare l'onda del successo di questa tecnologia.

In attesa di scoprire qualcosa di più sull'annuncio, vi ricordiamo che la contesa legale tra Dr Disrespect e Twitch si è conclusa.