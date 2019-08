Dr. DisRespect pronto a seguire Ninja su Mixer? Sì, alle sue condizioni

Dopo lo storico passaggio di Tyler "Ninja" Blevins da Twitch a Mixer, non poteva mancare il buon Guy "Dr. DisRespect" Beahm che ha avanzato la suggestiva ipotesi di seguire il collega verso altri lidi. Ovviamente alle sue condizioni.

"La cifra dovrebbe essere fuori di testa", ha detto il dottore. "Non so che cosa abbia ottenuto Ninja, ma deve essere almeno al livello di quello che ha ottenuto Ninja, o superiore.” Ha detto che la mossa dovrebbe essere enorme al fine di "dare un senso economico al tutto".

La richiesta non è poi così peregrina, dato il vasto numero di spettatori che Dr. DisRespect riesce a portare su base giornaliera. Di solito, il suo numero di spettatori oscilla tra le 10.000 e le 40.000 presenze giornaliere, a seconda del titolo a cui sta giocando.

Il Dr. Disrespect, sempre con il suo modo di fare sopra le righe, è una delle personalità più affermate su Twitch e molte persone lo considerano uno dei volti principali e più influenti della piattaforma di streaming targata Amazon.

Esistono molti rischi per gli streamer in un'operazione del genere, motivo per cui raramente si vede quello che è successo con Ninja. Non tutta la base di spettatori di uno streamer, infatti, lo seguirà sulla nuova piattaforma, il che significa che lo streamer dovrà per forza ricostruire la base d'utenza che è andata a perdersi.

Mixer dovrebbe offrire numerosi incentivi per attrarre anche uno come il Dr. DisRespect il quale, pare, sia solo in attesa di un'offerta formale.