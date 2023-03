Dr Disrespect provocatorio: 'Gli NFT una truffa? Se lo pensi sei un decerebrato'

Dr Disrespect non ha certo bisogno di grandi presentazioni: il noto pro player è spesso al centro dell'attenzione non solo per il suo talento ma anche per i suoi commenti senza peli sulla lingua, rivolti non solo ai giochi in sé ma anche ai suoi follower. E ancora una volta non perde occasione per far parlare di sé.

Lo streamer si è infatti schierato apertamente a favore degli NFT, che saranno integrati anche nell'FPS PvP Deadrop, il primo videogioco della sua azienda che farà ampio utilizzo della controversa tecnologia con tanto di Founder's Pass che permetterà agli acquirenti di avere accesso a contenuti speciali. Non solo, Dr Disrespect rincara la dose del suo pensiero insultando tutti coloro che criticano gli NFT considerandoli una truffa.

"Immaginate emergere da una partita con un oggetto scoperto dal valore di 100.000 dollari sulla blockchain. Pensate al maggior intrattenimento che si può ricevere dalla prospettiva degli spettatori, non solo dei giocatori. Una nuova esperienza PvP è davanti a noi", afferma in un primo tweet Dr Disrespect, lasciandosi poi andare ad una provocazione: "Il concetto di collezionabili digitali in un gioco online è così eccitante per me, specialmente in un gioco d'estrazione. Chi considera tutto questo una truffa è semplicemente un decerebrato, quelle stesse persone che spendono fior di quattrini per la skin di un gioco a cadenza annuale, ed è la stessa skin per tutti".

Molti follower ovviamente non hanno preso benissimo le parole di Dr Disrespect, che ovviamente ha risposto a tono a chi criticava le sue parole. Un pensiero sicuramente opposto rispetto a quello di Vitalik Buterin, tra i fondatori di Ethereum, secondo cui i giochi NFT non hanno successo perché non sono divertenti. In attesa comunque di vedere qualcosa di più concreto su Deadrop, ricordiamo che anche Yu Suzuki si è dato agli NFT, con il creatore di Shenmue che è stato coinvolto nel progetto Oasys.