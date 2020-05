Dr. DisRespect a ruota libera su Coronavirus, immunità di gregge e 5G

Ha destato scalpore una delle ultime dirette Twitch del Dr. DisRespect, uno degli streamer più noti e popolari della piattaforma con oltre quattro milioni di follower. Il motivo? Alcune opinioni sul Coronavirus, sulla gestione dello stesso e sul.. 5G.

Lo streamer ha preso in esame due articoli, il primo citava alcune dichiarazioni di Elon Musk riguardo l'eccessiva preoccupazione per il Coronavirus, suggerendo la fine del lockdown per affidarsi al buon senso dei cittadini, un'opinione molto controversa da parte di uno dei personaggi più influenti degli ultimi anni e che non tiene conto delle decine di migliaia di morti che si registrano quotidianamente negli Stati Uniti e in tutto il mondo ormai da settimane. E' pur vero che si tratta di dichiarazioni non recentissime e non è chiaro come mai DisRespect abbia deciso di commentarle solo ora.

Il secondo articolo commentato dal Dr. DisRespect riguarda invece il 5G e sebbene il content creator non supporti la teoria che vuole questa tecnologia responsabile del Coronavirus, non sono mancati parallelismi tra l'influenza spagnola degli anni '20 e il suo legame con l'inizio delle trasmissioni radiofoniche su larga scala. Inutile dire che la trasmissione abbia generato non poco caos dando vita ad accese discussioni nei commenti, non è un mistero che Dr. DisRespect sia un personaggio capace di attirare l'attenzione, obiettivo riuscito anche in questo caso.