Dr Disrespect si scaglia contro l'algoritmo di Overwatch 2: cosa è successo?

Dr Disrespect torna a far parlare di sé, stavolta prendendo di mira Overwatch 2. Il famoso streamer è infatti alle prese con il nuovo episodio della serie targata Blizzard Entertainment, ma la sua esperienza con l'hero shooter non sembra essere tutta rose e fiori.

Nello specifico, Dr Disrespect si è scagliato contro l'algoritmo che regola il gioco dopo che gli è stato assegnato un grado Bronze 4 una volta vinte sette partite ad Overwatch 2 (il minimo richiesto per potere ricevere un rank all'interno del titolo Blizzard). Bronze 4 è considerato uno dei gradi più bassi all'interno dell'opera: dopo di lui c'è infatti Bronze 5, il minimo possibile.

Se in un primo momento lo streamer ha provato a prendere la situazione con un minimo di ottimismo, riconoscendo che "se non giochi regolarmente il titolo o è la tua prima volta, pazienza, ti mandano direttamente al grado di Bronzo, e va bene così", poco dopo sono partite le lamentele che lo hanno portato a prendersela con il programma del gioco e sottolineando come un giocatore della sua levatura non merita di stare in una "lega spazzatura".

Secondo Dr Disrespect "è un algoritmo del game design che mi ha messo così in basso. Non importa quanto giochi bene, se sei un competitore novizio di un ruolo specifico, ecco dove ti piazzano". Va detto in ogni caso che il famoso giocatore non è stato l'unico a lamentarsi dei problemi al ranking di Overwatch 2, e situazioni simili sembra si siano verificate spesso dal lancio del gioco.

Per parte della community, tra l'altro, Overwatch è divenuto troppo tossico con il passaggio al free to play, peggiorando la situazione rispetto a quanto visto in passato con il primo capitolo.