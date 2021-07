Dr Disrespect si scaglia ancora contro COD Warzone: non sanno quello che fanno

Guy Beahm, meglio noto come Dr Disrespect, non è una di quelle persone che tengono la propria opinione per sé. Tutt'altro, il content creator si è più volte reso protagonista di invettive contro i soggetti più disparati. Solo nelle ultime settimane se l'è presa, nell'ordine, con il New York Times, Battlefield 2042, Apex Legends e pure con YouTube.

Stavolta, i destinatari del suo sfogo sono i ragazzi di Raven Software, sviluppatori di Call of Duty Warzone, che a quanto pare "non sanno quello che fanno". A scatenare la sua indignazione è stato l'upgrade Dead Silence, che consente ai giocatori di attenuare temporaneamente il rumore dei passi. "Nessuno vuole Dead Silence nel gioco", ha affermato Dr Disrespect, per poi aggiungere: "Potrei risolvere tutti i problemi di questo gioco così", facendo il gesto dello schiocco delle dita. È inoltre convinto che gli basterebbe un solo incontro con Raven Software per illustrare "giusto un paio di piccoli cambiamenti, facili da implementare", che da soli sarebbero sufficienti a far ritornare sui server i giocatori che avrebbero lasciato il gioco.

Dr Disrespect deve gran parte della sua popolarità ai suoi modi schietti e irriverenti, ma è altrettanto vero che non è l'ultimo arrivato. In passato ha lavorato per Sledgehammer Games (creatori di Call of Duty: Advanced Warfare, WWII e del prossimo capitolo della serie) dapprima come Community Manager e poi come Level Designer, mettendo il suo zampino sulle mappe Solar, Horizon, Instinct, Ascend, Recovery, Sideshow, Site 244 e Quarantine di Advanced Warfare, per poi decidere di perseguire i suoi obiettivi come Content Creator.

Ne approfittiamo per ricordarvi che la prossima settimana comincia la Stagione 4 Reloaded in Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War.