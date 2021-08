Dr Disrespect ha scoperto i motivi del ban da Twitch ma non può dirli

Dr Disrespect è stato bannato su Twitch lo scorso anno ma ad oggi i motivi di questo ban non sono noti, o almeno non sono noti a noi spettatori perchè lo streamer ha affermato di aver scoperto le motivazioni che hanno portato alla sua sospensione dalla piattaforma viola.

"Il ban ha generato in me numerose sensazioni... è stata una vera montagna russa di emozioni, posso dirvelo. In tanti mi chiedono perchè non parli di questo argomento e se conosca il motivo del mio ban. Sì lo conosco, l'ho scoperto da qualche mese ma non posso parlarne in pubblico."

Lo streamer ha poi fatto capire di voler iniziare una battaglia legale contro Twitch, purtroppo non ci sono altre informazioni ma Dr Disrespect ha fatto capire di aver subito notevoli danni d'immagine ed economici dopo il ban dalla piattaforma di streaming.

Per il futuro (vero nome Herschel "Guy" Beahm IV) l'ex star di Twitch ha le idee molto chiare, Dr Disrespect ha fondato grazie al supporto di BoomTV uno studio di sviluppo con l'obiettivo di realizzare nuove esperienze AA e AAA per tutte le principali piattaforme. La volontà è quella di "creare giochi migliori di Fortnite e Call of Duty Warzone" titoli che da sempre rappresentano un vero e proprio cruccio per il Dr Disrespect.