Dr.DisRespect si scusa per aver detto che i mobile gamer non sono 'veri giocatori'

Il buon Dr.DisRespect non perde mai occasione di far discutere. Il popolare streamer, tornato alla ribalta su YouTube Gaming, si è scusato durante una live per aver dichiarato che le persone che giocano ai videogiochi su dispositivi mobile...non sarebbero “veri giocatori”.

La particolarità è che questa affermazione è contenuta in un tweet di oltre un anno fa. Internet, come al solito, non perdona.

Il Dr., tra l'altro, stava trasmettendo in streaming con un giocatore professionista di PUBG Mobile in forza ai Fnatic, Tanmay "Sc0utOP" Singh. Parlando di giochi mobile con il pro player dei Fnatic, Dr. DisRespect ha chiarito proprio il tweet incriminato del 2019 in cui ha affermato che "i giocatori mobile non sono veri giocatori".

"Non sono sicuro che tu abbia mai visto il mio tweet, quindi voglio solo anticipare la polemica, sul fatto che dico che i giocatori mobili non sono veri giocatori", ha dichiarato il Dr., cercando di anticiapre la polemica su quella che era una evidente contraddizione in termini. “È stato un momento di stimolo” probabilmente per stuzzicare i propri fan. Voglio solo assicurarmi di passare oltre”.

Al di là di questa piccola arrampicata sugli specchi, rimane ancora un mistero il suo improvviso ban da Twitch.

Da allora lo streamer ha trovato una nuova casa su YouTube. Tra l'altro, come ricordavamo nei giorni scorsi, una piattaforma da sempre molto attenta alla produzione di contenuti dedicati al gaming mobile.

Sc0utOP, ad esempio, solo pochi giorni fa, ha registrato un picco di oltre 358.000 persone connesse alla propria live. Dunque il Dr. DisRespect, se vuole davvero continuare a scalare le classifiche YouTube, dovrebbe iniziare a rivedere le proprie posizioni.