Dr Disrespect fa sul serio: vuole aprire un nuovo studio e sviluppare giochi AAA

La furia di Dr Disrespect per il ban da Twitch è ormai un ricordo del passato e il chiacchierato creatore di contenuti statunitense si dice pronto a dare inizio a un nuovo capitolo della sua carriera professionale.

Dopo essersi proposto per guidare su Netflix uno streaming concorrente di Twitch, Guy Beahm ha reindossato i panni del Doc per affermare di essere in procinto, ebbene sì, di avviare una propria software house.

A darne conferma lo stesso streamer americano con la pubblicazione, sulle pagine del suo sito ufficiale, di un annuncio di lavoro per ricercare un esperto del settore interessato a ricoprire il ruolo di direttore della sua nuova casa di sviluppo. A detta di Dr Disrespect, il sogno della fondazione di una software house slegata dalle major del settore si concretizzerà grazie alla partnership siglata dallo stesso Doc con BoomTV: l'intento dichiarato è quello di "creare uno studio che possa sviluppare giochi AA/AAA".

Per la sua neonata realtà imprenditoriale, Dr Disrespect prevede anche di collaborare con "un elenco selezionato di mega influencer e dare vita a partnership con sviluppatori di giochi indie esistenti". Nella scheda che accompagna l'annuncio della nuova attività di Dr Disrespect non vengono forniti ulteriori dettagli sul primo videogioco che verrà sviluppato dal Doc, anche se il lavoro svolto in questi anni dal creatore di contenuti contribuisce a rafforzare l'ipotesi della realizzazione di uno sparatutto battle royale con una forte componente competitiva.