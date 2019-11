Dr. DisRespect sfoga la sua ira: troppi camper in Call of Duty Modern Warfare

Non è la prima volta che Dr. DisRespect si lamenta di Call of Duty Modern Warfare e nelle scorse ore le lamentele sono continuate, rivolte questa volta ai camper, ovvero a coloro che restano nascosti per la maggior parte del tempo per poi entrare in azione al momento giusto, spesso con conseguenze letali per chi subisce l'agguato.

Call of Duty Modern Warfare ben si presta al camping, pratica che viene giudicata scorretta ma non irregolare, che riesce però a far perdere la pazienza ai giocatori più esperti come lo stesso DisRespect, il quale si è imbattuto più e più volte in camper appostato dietro agli angoli di edifici o strutture.

Dopo essere stato oggetto di "camping" per l'ennesima volta, DisRespect si è lanciato in una invettiva contro tutti coloro che adoperano questa tattica, chiedendo ancora una volta a Infinity Ward di migliorare il bilanciamento del gioco. Lo streamer è consapevole del fatto che il camping non è una pratica vietata e dunque non verrà mai eliminata dal gioco, tuttavia si auspica che un miglior bilanciamento delle armi possa portare le vittime a resistere maggiormente agli attacchi a sorpresa.