Dr Disrespect: lo streamer supera quota 30.000 abbonati su Twitch

Il successo dello streamer noto come Dr Disrespect sembra confermarsi, con il canale Twitch di quest'ultimo che raggiunge importanti risultati in termini di pubblico e sostenitori.

Secondo i dati riportati dal portale Twitch Tracker, nel momento in cui scriviamo, il canale di Dr Disrespect sulla nota piattaforma streaming conta infatti un numero di abbonati superiore alle trentamila persone. Nel dettaglio, stiamo parlando nello specifico di 30.276 abbonati. Con questi numeri, sempre secondo dati riportati da Twitch Tracker, quest'ultimo si posizionerebbe sul secondo gradino del podio delle personalità più seguite su Twitch. Recentemente, Dr Disrespect ne aveva persino occupato la vetta: come riportato da Dexerto, lo streamer aveva infatti superato quota 31.000 abbonati. Attualmente, il primo posto è invece occupato da Criticalrole, che può contare sul supporto di 31.848 persone.



Twitch ha visto, nel corso degli ultimi mesi, alcuni streamer scegliere di spostare la propria attività su Mixer. Tra questi ultimi, ricordiamo ovviamente Ninja: nel corso del mese di agosto, quest'ultimo si era conquistato il ruolo di streamer più seguito su Mixer. In chiusura, segnaliamo che Tyler "Ninja" Bevins è ora protagonista di una graphic novel. Con il titolo di "Ninja: The Most Dangerous Game", l'opera a fumetti sarà costituita di 144 pagine.