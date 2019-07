Dr. DisRespect torna a scagliarsi contro Apex Legends: 'sembra una pre-alpha'

IIl buon Dr. DisRespect non le manda a dire, come suo solito. Dopo altre performance terribili in ccompagnia del titolo targato Respawn Entertainment, è tornato a scagliarsi contro il battle royale.

Il Dottore, questa volta, ha dovuto fare i conti con problemi di audio nel bel mezzo di una partita: nonostante avesse le cuffie, infatti, non è stato in grado di sentire un avversario che si stava avvicinando velocemente mentre stava cercando di rimettere in sesto un compagno di squadra.

"Oh sì, bei passi" ha detto, prima di sfogare la sua frustrazione sul tavolo. "Sono così...stanco di questo gioco. È letteralmente incompleto." Ha aggiunto: "Voglio dire, ho sentito i passi? No. L'ho sentito solo quando era proprio su di noi. Non dove avrebbe dovuto essere. Sembra ancora una beta? Più una pre-alpha".

Questa, ovviamente, non è la prima volta che il Doc si scaglia contro il popolare battle royale. Lo streamer, infatti, è incorso in diversi bug e problematiche che ci hanno regalato un'enorme quantità di siparietti in stream.

Resta da vedere se continuerà a giocare al titolo Respawn. Scommettiamo che si butterà su qualche altro gioco (magari tornerà su Fortnite o PUBG, giusto per sparare a zero), sempre con la grande eleganza e compostezza che lo contraddistingue.