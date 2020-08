Dr Disrespect torna su YouTube con Fall Guys ed è record di spettatori

Il motivo del ban di Dr Disrespect da Twitch è ancora oggi un mistero, ma nelle ultime ore il famoso streamer è tornato a trasmettere le proprie partite in diretta su YouTube Gaming, piattaforma sulla quale la sua prima live è stata un successo incredibile.

Per il debutto sulla nuova piattaforma, il baffuto streamer ha deciso di giocare all'ormai onnipresente Fall Guys: Ultimate Knockout, ritenendosi quasi costretto a farlo per via delle numerose richieste di provare il titolo pubblicato da Devolver Digital ricevute da parte dei suoi follower. Ad occhio e croce possiamo dire che sia stata la decisione giusta, visto che la replica della diretta vanta al momento quasi un milione e mezzo di visualizzazioni, cifra davvero notevole.

Va precisato che al momento non è ancora stato ufficializzato da parte del Dr Disrespect quale sarà la sua piattaforma definitiva e, in maniera simile a quanto avvenuto di recente con Ninja, lo streamer potrebbe provare più strade prima di decidere quale sarà la sua nuova casa dopo il lungo percorso su Twitch.

A proposito del gioco Mediatonic, vi ricordiamo che proprio di recente è arrivata la conferma del fatto che Fall Guys potrebbe arrivare anche su Xbox One e Nintendo Switch.