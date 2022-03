Dr. Disrespect vs Twitch, la contesa legale si conclude: Doc non tornerà sulla piattaforma

Il ban di Dr. Disrespect da Twitch avvenuto nel 2020 rimane ancora un grande punto di domanda per tutti i fan dello streamer noto altrimenti come Guy Beahm IV. L’esclusione dalla piattaforma di casa Amazon portò anche a una controversia legale finalmente giunta a termine in queste ore, come chiarito dallo stesso content creator.

La disputa tra le due parti è stata conclusa a sorpresa in queste giornate: lo stesso Dr. Disrespect su Twitter ha infatti pubblicato una semplice immagine con la sua firma e la scritta “ho risolto la disputa legale con Twitch. Entrambe le parti ammettono alcun illecito”. In altri termini, la dichiarazione rivela una conclusione apparentemente pacifica della lunga battaglia legale.

Ciononostante, i rapporti tra le due parti non sono affatto stati risanati e la conferma arriva sempre dal Doc: “In risposta alle vostre domande, Doc non tornerà su Twitch”, ha scritto nello stesso thread nella serata di ieri, 10 marzo 2022. Se l’origine del ban e la conseguente diatriba tra avvocati erano quindi avvolti da mistero, la conclusione della vicenda è ancora più immersa in una coltre che non ci permette di ottenere una risposta definitiva. L’unica cosa certa è che il Doc resterà su YouTube, dove ora ha ormai ricostruito la sua fanbase.

