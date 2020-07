Dr. DisRispect bannato da Twitch: è colpa di Alinity? Lei nega tutto

In queste ore la streamer Alinity è finita sotto l'occhio del ciclone, in quanto accusata di essere la principale responsabile del ban di Dr. DisRispect da Twitch, ban che ad oggi non ha ancora trovato una motivazione ufficiale.

Dopo il ban di DisRespect, numerose persone si sono domandate come mai Alinity Divine sia ancora attiva su Twitch nonostante i suoi tanti comportamenti al limite e decisamente controversi, mentre DisRispect è stato bannato definitivamente, senza una motivazione e senza possibilità di appello.

Queste accuse si sono diffuse in un post su Reddit dove diverse persone puntavano il dito proprio contro Alinity, tuttavia la ragazza ha negato qualsiasi coinvolgimento in merito ed ha appellato il tutto come un "gigantesco fake" spiegando di non aver mai incontrato o parlato in vita sua con Dr. DisRespect.

La streamer non sta vivendo bene questa situazione e già in passato ha ammesso di aver tentato il suicidio a causa del troppo hating nei suoi confronti, in ogni caso ribadisce con forza di non conoscere Herschel "Guy" Beahm IV, questo il vero nome del Dr. DisRespect. Il motivo del ban? Questo è ancora assolutamente sconosciuto e allo stato attuale le parti coinvolte non hanno mai diffuso commenti in merito.