Dr. Fetus' Mean Meat Machine: svelato il 'Puyo Puyo assassino' di Super Meat Boy!

Avete già superato le sfide cattive e brutali di Super Meat Boy Forever e volete alzare ulteriormente l'asticella della difficoltà, magari abbracciando un nuovo genere? Nessun problema: Headup Games ha appena svelato Dr. Fetus' Mean Meat Machine, un rompicapo estremo ambientato nella dimensione di Super Meat Boy.

La nuova follia creativa firmata da Headup e prodotta da Thunderful sprona i patiti della serie di impersonare il Dr. Fetus per aiutarlo a creare il clone perfetto di Meat Boy, non prima però di testarne le abilità in una centrifuga mortale di sfide rompicapo piene di motoseghe, tagliole, spuntoni e trappole mortali.

Il titolo propone più di cento livelli e boss raccapriccianti da superare per saltare ai mondi più avanzati, sullo sfondo delle ambientazioni più iconiche di Super Meat Boy come la foresta, l'ospedale e la fabrica di sale, seppure in un formato aderente a Puyo Puyo tanto nel comparto artistico quanto nel gameplay spicciolo.

Chi vorrà cimentarsi in questa sfida ai limiti della sopportazione umana dovrà prepararsi a una serie infinita di fallimenti; se non altro, ci saranno le tracce musicali create da RIDICULON ad accompagnarci in questo girone dantesco pieno di lame rotanti, razzi, pendoli assassini e diavolerie assortite.

Il lancio di Dr. Fetus' Mean Meat Machine è previsto più avanti nel 2023 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Cosa ne pensate di questo rompicapo 'hardcore'? Fatecelo sapere con un commento dopo aver dato un'occhiata alle immagini e al video che trovate in calce e in cima alla notizia.