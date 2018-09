Dr Lupo, Rogue e Find Your Grind lanciano un'accademia E-Sports per giovani gamer

Benjamin “Dr Lupo” Lupo (famoso streamer di Fortnite e partner di Ninja), l'organizzazione eSport Rogue e la piattaforma educativa Find Your Grind stanno collaborando per il lancio di un programma chiamato Junior Rogue che aiuterà i giovani a diventare giocatori professionisti degli eSport.

Junior Rogue è un programma di tutoraggio che metterà in contatto i giocatori con i professionisti dell'organizzazione Rogue e con i membri dello staff di Find Your Grind. L'obiettivo è quello di farli migliorare nel gioco competitivo, insegnargli l'importanza dei social media e dell'interazione con il pubblico, e familiarizzare con lo sviluppo dei giochi. Gli studenti riceveranno anche un apparato hardware di alto livello per lo streaming e il gaming, una borsa di studio di 500 dollari e il rimborso spese per i viaggi.

L'accesso non è libero, dal momento che verrà effettuata una selezione. Ai giocatori, che verranno valutati caso per caso, è richiesto l'upload di un video di circa 40-60 minuti con del gameplay continuato a Fortnite.

L'iscrizione può essere effettuata entro il primo ottobre a questo indirizzo, ma è riservata ai soli maggiorenni residenti negli Stati Uniti d'America. Si tratta, in ogni caso, dell'ennesima iniziativa che testimonia la sempre più crescente importanza che gli eSport stanno acquisendo nel panorama videoludico mondiale, e non solo.