Dr. Mario World chiude a novembre, il gioco non ha riscosso il successo sperato

A poco più di due anni dal lancio su App Store e Google Play, Dr. Mario World chiude i battenti. Nintendo ha annunciato che i server chiuderanno il primo novembre 2021 mentre da oggi non sarà più possibile effettuare acquisti in-app.

Sviluppato in collaborazione con il colosso cinese LINE e lanciato nel luglio 2019, il gioco chiuderà il prossimo autunno e dopo lo spegnimento dei server non sarà più possibile giocare ma solamente controllare la propria storia e una serie di ricordi su Dr. Mario World tramite un sito web dedicato.

Dr. Mario World non ha riscosso il successo sperato classificandosi come il gioco mobile Nintendo meno redditizio e di minor successo di sempre. La casa di Kyoto in ogni caso non sembra voler interrompere il supporto a smartphone e tablet con la compagnia che sta continuando a pubblicare giochi per queste piattaforme come parte di un piano di espansione che prevede maggiori investimenti anche in altri settori come i parchi di divertimento e le licenze cinematografiche e televisive.

Dr. Mario è stato accolto positivamente su NES nei primi anni '90 ma nel corso del tempo il franchise non è riuscito a mantenere il suo pubblico, come dimostra anche la tiepida accoglienza riservata a Dr. Mario World.