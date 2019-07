Dr. Mario World: come sbloccare tutti i personaggi e gli assistenti

In Dr. Mario World è possibile sbloccare diversi personaggi e assistenti aggiuntivi come Luigi, Toadette e Ludwig. In questa mini-guida vi spieghiamo cosa bisogna fare per sbloccarli tutti.

Terminando il tutorial di Dr. Mario World sbloccherete i primi due personaggi aggiuntivi: Dr. Peach e il Dr. Bowser, senza dimenticare naturalmente Dr.Mario. Detto questo, ci sono altri sette personaggi giocabili che aspettano solo di essere sbloccati.

Come sbloccare i personaggi di Dr. Mario World

Dopo aver terminato il tutorial e aver superato il livello 10, vi verrà data l'opzione di giocare come uno dei tre personaggi menzionati in precedenza. Una volta che la decisione è stata presa, il personaggio scelto diventerà l'unico personaggio disponibile per il giocatore. Per sbloccare le altre due opzioni e gli altri sette personaggi giocabili, dovrete portare a termine un piccolo lavoro.

Per iniziare, dovrete raggiungere lo stage 20. Dopo aver superato questa parte del gioco, sarete in grado di iniziare a sbloccare i personaggi.

Successivamente, andate al menu "Personaggi" nella parte inferiore dello schermo. Quindi, seleziona l'opzione "Assunzioni". Da lì, potete spendere 4.000 monete o 40 diamanti per sbloccare un singolo personaggio giocabile in modo casuale.

Le monete possono essere ottenute giocando, mentre i diamanti andranno acquistati tramite l'esborso di soldi reali con le microtransazioni. Segnaliamo che lo stesso personaggio può essere selezionato casualmente all'acquisto più volte. Di conseguenza, probabilmente saranno necessari più di nove acquisti per sbloccare tutti i personaggi. Oltre a ciò, c'è anche la possibilità che sbloccherete un assistente. Ne discuteremo più a fondo in seguito.

Se acquistate due volte lo stesso personaggio, non preoccupatevi. Il vostro investimento non andrà del tutto perduto.

Guadagnando un'altra versione dello stesso personaggio, il livello di abilità per quel personaggio verrà incrementato. Di seguito è possibile visualizzare un elenco completo di tutti i personaggi giocabili in Dr. Mario World:

Dr. Mario

Dr. Peach

Dr. Luigi

Dr. Toad

Dr. Yoshi

Dr. Toadette

Dr. Wendy

Dr. Ludwig

Dr. Bowser

Dr. Bowser Jr.

Come sbloccare gli assistenti di Dr. Mario World

Oltre ai personaggi aggiuntivi, i giocatori di Dr. Mario World possono sbloccare anche 30 assistenti.

Come visto per i personaggi, dovrete prima completare il livello 20 all'interno del gioco. Successivamente dovrete accedere al menu "Personaggi" nella parte inferiore dello schermo. Poi andate nel menù "Assunzioni: da lì potrete spendere monete e diamanti per guadagnare personaggi giocabili o reclutare questi assistenti.

Ogni assistente offre abilità passive uniche per aiutarvi nel gioco. Potete avere fino a due assistenti in qualsiasi momento. Per equipaggiare un assistente, tornate al menu "Personaggi" e selezionate il pulsante "+" nella parte superiore dello schermo.

Di seguito elenchiamo tutti gli assistenti disponibili nel gioco:

Amp

Blooper

Bob-omb

Boom Boom

Bullet Bill

Buzzy Beetle

Cheep Cheep

Clampy

Crowber

Goomba

Hammer Bro

Huckit Crab

Koopa Paratroopa

Koopa Troopa

Lakitu

Para-Beetle

Paragoomba

Peepa

Piranha Plant

Pokey

Pom Pom

Porcupuffer

Scaredy Rat

Shy Guy

Sledge Bro

Spike

Spiny

Spiny Cheep Cheep

Sumo Bro

Swoop

Tutto quello che dovete fare per sbloccare i personaggi e gli assistenti di Dr. Mario World, dunque, è raggiungere il livello 20 e investire le vostre monete e i vostri diamanti guadagnati nel corso dell'avventura.

Il gioco, intanto, si sta rivelando un grande successo. Sapevate che in USA Dr. Mario World ha superato Harry Potter: Wizards Unite?