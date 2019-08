Dr. Mario World: disponibili nuovi livelli e dottori, tra cui Dr. Daisy

Come annunciato da Nintendo, a partire da oggi è disponibile un nuovo aggiornamento gratuito di Dr. Mario World che aggiunge nuovi livelli e dottori al gioco, tra cui Dr. Daisy. Un buon motivo per tornare a giocare al puzzle game della grande N per iOS e Android.

L'aggiornamento introduce un nuovo mondo con 20 livelli da affrontare, e tre nuovi dottori da utilizzare nel corso dell'avventura. Uno di questi è la dottoressa Daisy, mentre rimaniamo in attesa di conoscere l'identità degli altri due.

Ricordiamo che ogni dottore è munito di abilità particolari che i giocatori possono sperimentare tra un livello e l'altro, in modo da trovare il personaggio più adatto al proprio stile di gioco. A tal proposito, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo proposto una guida che vi spiega come sbloccare tutti i dottori e gli assistenti di Dr. Mario World attualmente disponibili.

Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Dr. Mario World.