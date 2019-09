Dr. Mario World: download e incassi al di sotto delle aspettative

Dr. Mario World è stato lanciato questa estate sul mercato mobile ma ad oggi non sembra essere riuscito ad impressionare il pubblico, classificandosi come il meno redditizio tra i giochi mobile Nintendo.

Il gioco ha registrato 7.4 milioni di download da App Store e Google Play, i ricavi però sono piuttosto bassi e non superano gli 1.4 milioni di dollari. In altre parole, nonostante il discreto successo per quanto riguarda il numero di utenti attivi, questi non si sono poi convertiti in giocatori paganti e di fatto non hanno permesso al gioco di guadagnare quanto sperato.

In paragone, Dragalia Lost (altro titolo Nintendo di medio successo, piuttosto snobbato in Occidente) è stato scaricato nel primo mese di 1.6 milioni di persone producendo però 26.4 milioni di dollari di ricavi. Super Mario Run ha invece registrato 21.8 milioni di download e 30 milioni di ricavi mentre Fire Emblem Heroes supera tutti con ricavi per 67.6 milioni di dollari a fronte di 9.7 milioni di download.

Vedremo come sarà accolto Mario Kart Tour, prossimo gioco mobile di Nintendo in uscita il 25 settembre e già disponibile per il preorder digitale sugli store di iPhone e smartphone Android.