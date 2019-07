Dr Mario World a due milioni di download! Nelle prime 72 ore spesi 100.000 dollari

In occasione del lancio, Dr Mario World ha debuttato al primo posto nella classifica dell'App Store, segnando una partenza interessante per la nuova produzione mobile targata Nintendo.

Ulteriori dettagli sulla performance commerciale del gioco emergono ora da rilevamenti effettuati da Sensor Tower. Secondo quest'ultima, Dr Mario World sarebbe stato scaricato ben due milioni di volte nel corso dei primi tre giorni di disponibilità sul mercato. Ma non solo, sempre durante le prime 72 ore dall'esordio, i giocatori avrebbero speso sul titolo una somma pari a circa 100.000 dollari. Nonostante si tratti di dati sicuramente interessanti, con questi ultimi Dr Mario World non tiene per ora testa al confronto con altre produzioni mobile della Casa di Kyoto.



Sempre secondo quanto riportato da SensorTower, che evidenzia però anche un sistema di monetizzazione differente per Dr Mario World, i primi tre giorni di presenza sul mercato mobile di altri titoli della Grande N avrebbero riscosso risultati migliori. In particolare:

Fire Emblem Heroes avrebbe avuto un picco di 4,9 milioni di download, con ricavi lordi pari a circa 11,6 milioni di dollari;

avrebbe avuto un picco di 4,9 milioni di download, con ricavi lordi pari a circa 11,6 milioni di dollari; Super Mario Run avrebbe contato su 4,3 milioni di download e 6,5 milioni di dollari di entrate lorde;

avrebbe contato su 4,3 milioni di download e 6,5 milioni di dollari di entrate lorde; Animal Crossing: Pocket Camp sarebbe invece stato scaricato 6 milioni di volte, generando incassi lordi pari a 1,4 milioni di dollari;

Se anche voi vi state dedicando alla guerra contro i virus all'interno del nuovo gioco mobile, sappiate che sulle pagine di Everyeye potete trovare utili indicazioni su come sbloccare gli assistenti in Dr Mario World