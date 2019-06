Dr. Mario World esce a luglio su iPhone e Android!

Nintendo ha annunciato che il suo prossimo gioco mobile, Dr. Mario World, ha finalmente una data di uscita: l'app sarà disponibile dal 10 luglio su iOS e Android, scaricabile gratis con supporto per le microtransazioni.

Leggiamo di seguito i punti chiave della produzione così come riportati nella pagina del gioco su Google Play Store, nella descrizione si evidenziano alcune meccaniche di gameplay e la presenza di personaggi del mondo Nintendo come Dr. Peach, Dr. Bowser e nemici come Koopa e Goomba.

Puoi eliminare i virus combinandoli con le capsule! Per farlo, basta allineare in orizzontale o in verticale tre pezzi dello stesso colore.

Per fortuna, Dr. Mario e i suoi amici possono usare abilità speciali per debellare i virus. Potrai anche sfruttare strategicamente i pezzi avanzati delle capsule per sbarazzarti dei virus più coriacei.

Prenditi il tempo che ti serve, perché ciascun livello ha una quantità limitata di capsule che puoi utilizzare. Pianifica le tue mosse con cura e riuscirai a debellare i virus di Dr. Mario World!

Il mondo di Dr. Mario è in preda al panico a causa di un'invasione di virus! Dr. Mario e i suoi amici indossano prontamente il camice e si armano di capsule! Fatevi sotto, virus!

Dr. Mario non è solo nella lotta contro i virus. Anche Dr. Peach, Dr. Bowser e molti altri sono entrati in servizio, mentre Goomba, Koopa, Nella e molti altri sono pronti a farti da assistenti con le loro abilità aggiuntive.

I dottori e gli assistenti hanno abilità uniche. Puoi provare combinazioni diverse per trovare lo stile di gioco più adatto a te!

Ti attendono centinaia di livelli e un sacco di mondi diversi. Inoltre, a intervalli regolari verranno aggiunti ancora nuovi mondi e nuovi dottori.

Dr. Mario World è disponibile su Google Play e App Store, pre-registrandovi sarete avvisati non appena il gioco sarà disponibile per il download. Come detto, il titolo potrà essere scaricato gratuitamente come Free to Play, con supporto per le microtransazioni.