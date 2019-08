Dr. Mario World è il gioco mobile meno profittevole di sempre per Nintendo

Dr. Mario World, il sesto videogame mobile prodotto da Nintendo da quando si è lanciata in questo mercato, non ha prodotto numeri esaltanti per la Grande N. Sono stati diffusi infatti i dati di vendita del gioco nelle scorse ore, che confermano il tiepido interesse del pubblico nei cofronti del titolo.

Nel primo mese, Dr. Mario World ha guadagnato 1.4 milioni di dollari ed è stato scaricato per un totale di 7.5 milioni di volte. Numeri che non fanno certo gridare al fallimento, ma nemmeno al miracolo, considerando che stiamo pur sempre parlando di Nintendo, probabilmente il brand videoludico più popolare al mondo.

E dunque, paragonando il gioco agli altri titoli mobile della Grande N, ecco che Dr. Mario World è quello che nel primo mese dall'uscita ha guadagnato meno soldi in assoluto. Il primo in questo speciale classifica è Fire Emblem Heroes, che ha generato guadagni per ben 67.6 milioni di dollari nello stesso periodo di tempo, mentre il titolo meno proficuo, prima di Dr. Mario World, è il mobile game di Animal Crossing, che ha comunque portato nelle casse dell'azienda 13.6 milioni di dollari.

In termini di guadagni per download le cifre sono ancora meno esaltanti. Si parla di 0.19 dollari per download spesi dai giocatori, con quello giapponese che si conferma il mercato in cui il titolo va per la maggiore, visto che oltre il 55% dei guadagni proviene da lì. Negli Stati Uniti invece il gioco è stato scaricato 2.6 milioni di volte.

Che ne pensate di questi numeri? Anche voi vi aspettavate di meglio da Dr. Mario World? Per approfondire, date un'occhiata alla nostra recensione di Dr. Mario World. Se avete difficoltà col gioco inoltre, vi possiamo aiutare noi di Everyeye, con la nostra guida e trucchi per Dr. Mario World.