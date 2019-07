Dr. Mario World è stato lanciato su iOS e Android un giorno prima del previsto

Con una mossa decisamente insolita, Nintendo ha pubblicato Dr. Mario World su dispositivi mobili con un giorno d'anticipo sulla tabella di marcia.

Inizialmente atteso per domani 10 luglio, il nuovo gioco con protagonista il baffuto idraulico italiano - qui in veste di medico - può già essere scaricato da Google Play Store e Apple App Store in via del tutto gratuita. Dr. Mario World conserva la formula di gioco caratteristica della serie, che prevede la combinazione di almeno tre oggetti dello stesso colore, con la differenza che adesso le capsule si dirigono dal basso verso l'alto, e non viceversa come in passato. Il titolo include 5 differenti mondi composti da un totale di 169 livelli, che spaziano da puzzle con capsule limitate a sfide a tempo, passando per la componente multigiocatore.

Come abbiamo avuto modo di vedere nei giorni scorsi, Dr. Mario può fare affidamento su alcuni assistenti d'eccezione, che lo aiuteranno a debellare la minaccia dei virus. Tra di essi figurano Luigi, Toadette e Ludwig! Segnaliamo, infine, che essendo free-to-play Dr. Mario World include il supporto alle microtransazioni.